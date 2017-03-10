冰島經歷一場大雪 意外拍出這張照片

冰島極光是近年熱門人氣旅遊行程。(圖/shutterstoc提供)

冰島攝影師拍下哈爾格林姆教堂大雪中的美景。(圖/GUNNAR FREYR)

挑戰極限的雪地游泳賽，吸引逾10萬網友觀看(by KjartanValgarðsson)

冰島是近年追極光熱門旅遊地，近日，冰島創近80年以來的第二高紀錄降雪量，短短24小時內首都雷克雅維克降雪達51公分。罕見的大雪，造成當地交通、學校停駛、停課，但也有民眾因此意外拍到雪中美景，甚至裸身在雪地「游泳比賽」。

根據當地媒體報導，冰島今年冬季降下大雪，累積雪量51公分，降雪量僅次於1937年1月，當時降雪量達55公分。冰島首都雷克雅維克街頭滿是積雪，有攝影師就拍下一張哈爾格林姆教堂前的雪地美景。

哈爾格林姆教堂是冰島規模最大教堂，外觀如同待升空的火箭，高73公尺，是冰島第6高建築物。而這張吸引網友驚嘆的照片，是有一對伴侶正巧行經哈爾格林姆教堂，倆人牽手的畫面溫暖了寒冷的冰島清晨。

此外，也有民眾把雪地當成泳池，兩名男孩不畏大雪低溫，裸身僅穿四角泳褲，便躍入地面積雪「游泳」，展開蝶泳、自由式競速比賽，吸引10萬網友點閱觀看。

(中時電子報)