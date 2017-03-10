暗黑幣吸金5000萬 警員夫婦被起訴

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以女子孟淑蓁、丈夫台南市第六分局警員陳俊葆為首的詐騙集團鎖定「菜籃族」，打著投資「暗黑幣」、「霹克幣」等方案，詐騙逾50名被害人，吸金至少5000萬元；台北地檢署今早依違反銀行法起訴陳俊葆、孟淑蓁夫婦、孟女妹妹孟芳琴、集團成員多人。

檢警指出，「暗黑幣」（Darkcoin）、「霹克幣」（Peakcoin）是近年誕生的網路虛擬貨幣，與「比特幣」（Bitcoin）性質相同，但比「比特幣」更具匿名性，因而被詐騙集團用來洗錢。

檢警調查，該集團運作模式類似「老鼠會」，涉嫌自2014年10月起，在台北的高級飯店、咖啡店舉辦投資說明會，吸引不特定民眾加入，對外宣稱投資「暗黑幣」、「霹克幣」、「香港寶石集團」、「DT1010」線上遊戲等4方案，只要月付2萬6000元至60萬元，5個月內保證回本，但投資者卻多血本無歸，有被害人被騙金額高達300萬元，向檢警檢舉。

檢警去年11月兵分9路搜索，並約談孟女及其警員丈夫陳俊葆8人到案，訊後依涉犯詐欺等罪聲押禁見孟淑蓁，陳俊葆及孟女的妹妹孟芳琴獲20萬元交保。

(中時)