宋達民安慰女兒貼心「這樣做」 反被說「好丟臉」

宋達民和洪百榕一家四口感情融洽。(圖/本報系資料照)

藝人宋達民和老婆洪百榕結婚13年，育有一雙兒女「小寶」和「寶妹」，平時常在臉書與網友分享生活點滴，昨晚宋達民透露女兒半夜驚醒痛哭，原本是要安撫未料反被說丟臉，溫馨父女情瞬間變調。

宋達民表示女兒「寶妹」昨夜突然哭醒，只因為擔憂未來到天堂找不到爸媽，這段話讓宋達民聽了好心疼，表示會在天堂門口舉個上面寫著「寶妹」的牌子，要女兒無需太過擔心，原以為女兒會破涕為笑，未料居然是冷冷的回應「這樣很丟臉耶」，便立刻快步走回房間睡覺，只留下互相對望的夫妻倆，本來一段溫馨對話就這樣落漆，直呼女兒真的是難搞的小孩。

(中時電子報)