人行：大監管已有初步共識

今日中國人民銀行行長周小川指出，金融監管協調機制（簡稱大監管）2年多前已初步架構，最近研究資產管理、理財產品問題，目前已就比較大的問題，在一行三會一局中達成一致，將再進一步細化作出初步規範。

他指出，目前理財產品在市場上有混亂情況，包括投資性過強、標準差距大導致套利性高，另外有些資產管理產品有千套運行的走向，錢沒轉進實體經濟，人行並不希望看到這種情況。他稱，大監管有初步共識，還會繼續朝此方向推行，但目前還需要努力。

(工商)