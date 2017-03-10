朴槿惠閨蜜干政醜聞 國會彈劾大事記

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南韓總統朴槿惠因閨蜜崔順實干政醜聞去年遭國會彈劾，今天憲法法院裁決彈劾案成立，朴槿惠黯然下台。以下大事記整理自中央社、韓聯社、倫敦「金融時報」，一窺閨蜜門始末。

2016年

●10月17日 首爾梨花女子大學發生學生抗議行動，朴槿惠核心集團關說和貪污遭到廣泛調查。

●10月24日 南韓JTBC有線電視台找到崔順實平板電腦，踢爆她沒有政府職位，卻拿到朴槿惠機密文件並修改關鍵演說內容。

●10月25日 朴槿惠第一次就閨蜜門爭議向國民道歉，並承認就任總統後曾就部分資料徵詢過閨蜜崔順實的意見。正義黨黨魁召開記者會稱，理論上足以彈劾總統。

●10月29日到30日 數十萬人第一次在首爾展開大型集會，朴槿惠接受捲入事件的多位幕僚請辭。

●11月1日 崔順實自德國返回南韓，受到檢方偵訊並羈押。

●11月8日 調查人員第一次突檢三星集團總部，據信三星在壓力下提供捐款給崔順實。

●11月20日 四面楚歌的朴槿惠遭檢察官指控，在崔順實所涉不法行為中「共謀」犯罪。

●11月24日 南韓檢調單位突擊搜查樂天與SK集團。

●11月29日 朴槿惠第三次就親信門向國民道歉稱，將包括縮短總統任期等自己的去留問題交由國會決定。但她的表態被反對黨斥為緩兵之計。

●12月3日 南韓在野3黨敲定「關於彈劾總統朴槿惠的議案」，在野3黨及無黨籍議員等共171名國會議員共同發起彈劾案。南韓民眾在首爾與全國各地展開第6次週末燭光集會，首爾號稱倒朴人數超過百萬人，民眾要求逮捕朴槿惠。

●12月9日 南韓國會以234票對56票，通過彈劾朴槿惠動議。朴槿惠成為南韓憲政史上第2位遭彈劾停職的總統，由總理黃教安代理總統。

●12月29日 南韓檢調人員擴大調查朴槿惠彈劾案有關的貪腐醜聞，將數千名文化界人士因政治理念而被政府列入黑名單一事納入調查。

2017年

●1月12日 三星集團（Samsung Group）少主李在鎔被列為閨蜜門醜聞嫌犯，遭到傳喚偵訊。檢方調查三星支持崔順實撐腰的事業和基金會，是否和國家退休基金在2015年力挺三星旗下兩家子公司爭議性合併案有關。

●2月17日 法院發出逮捕令，李在鎔正式被捕，成為首位因為犯罪調查被捕的南韓大財團負責人。

●2月28日 南韓檢方表示，他們今天以行賄和盜用公款等多項罪名，起訴三星少主李在鎔（Lee Jae-Yong）和4名主管。

●3月6日 南韓獨立檢察組聲明，朴槿惠和親信崔順實共謀收受三星集團賄賂，三星行賄意在鞏固少主李在鎔對公司的掌控權。

●3月10日 憲法法院宣布，通過國會對朴槿惠總統的彈劾案。1060310

(中央社)