安養中心火災 醫：避難不能紙上談兵

龍潭一安養機構今傳出火災釀傷亡。醫師表示，火災濃煙吸2、3口就會暈倒，加上老人家行動不便，避難更是難上加難；呼籲要有5到10分鐘內疏散計畫，強化演練，而且「防嗆比防火優先」。

位於龍潭的桃園市私立愛心長期照護中心安養中心今天清晨5時5分傳出火災，消防人員雖然在30分內撲滅火勢，但是有4人在送醫前已經沒有生命跡象，另有9人受傷，陸續送醫急救。

馬偕醫院副院長、急診科醫師張文瀚今天受訪時表示， 火災事故中，有高達8成傷患是嗆傷，一旦吸入有高濃度一氧化碳、二氧化碳的濃煙，腦部很快缺氧就會導致幻覺、暈倒等狀況，吸個2、3口就可能暈倒，進而被火燒傷。

張文瀚強調，老人家原本肺容量就比較小，對濃煙耐受力較差，加上有的行動不便、仰賴呼吸器或輪椅，真的面臨火災要避難更是雪上加霜，不過，從火勢一延燒到濃煙襲來可能只有4到5分鐘時間，因此如何在5到10分鐘內快速疏散，至關重大。

張文瀚說，火災應變計畫不能只有單一條路線，例如計畫從樓梯逃生，萬一起火點在樓梯旁就完全無法逃生，因此像是窗戶旁的逃生梯、升降索都必須列入考慮，或設有螢光的指示，才能在燈光不足的情況下協助疏散。

應變計畫不是紙上談兵，張文瀚指出，看護者必須對計畫非常熟悉，並且定期進行演練，例如在哪裡集結、和鄰近醫療機構協調合作等，否則很多看護者都是女性，可能需2人才搬得動一名長者，真的遇到事故根本做不出來。

一般而言，疏散有垂直、水平2種方法，垂直疏散就是先把患者從高樓層送到低樓層，再即時送往急救；水平疏散則需要較大空間，能夠短暫把人從熱點集結到安全的地方，等待救援；如果真的沒辦法，也建議緊急設置暫時防火區，把老人家集結在一起等待救援，避免被濃煙嗆昏。

張文瀚建議，若不幸遇上火災，第一時間一定要緊急通報，一般電線走火通常是小火，別等到滅不完才通報；此外，一定要有防煙面罩、口罩或是空氣袋，再不行就用毛巾沾水放在面部，防止吸入煙，「防嗆比防火優先」。1060310

(中央社)