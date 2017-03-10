監委同意權案不列案 綠：總質詢後再說

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民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，監委人事同意權案，民進黨團同意不列入今天院會報告事項，擇期再安排。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋上午黨團會議後受訪表示，監委人事同意權一案，憂心國民黨以此議題杯葛，拖延總質詢進度，總質詢若沒結束，很多法案不能處理，國民黨團上午也表示同意；因此，監委人事同意權案，院會不處理，等總質詢後再說。1060310

(中央社)