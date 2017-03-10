創世真愛到宅隊 徵隊員一同去服務
創世基金會特別研發的「原床泡澡」設備受到熱烈歡迎，並將服務植物人的團隊取名為「真愛到宅隊」，今天希望更多熱心義工加入，一同去服務。
創世基金會進行植物人「雙軌服務」，提供在院安養及到植物人宅服務，幫忙原床泡澡、傷口護理、營養諮詢，並指導正確翻身擺位及關節運動技巧等。
創世鳳山院長林瑪俐表示，目前服務原高雄縣區域約104個植物人家庭，希望更多熱心義工加入到植物人宅服務團隊，為植物人提供更多照顧。
創世鳳山院真愛到宅隊隊長陳秀珠經常率隊員出勤，日前到位於鳳山區的紀正宗阿公家照顧服務，隊員一起吆喝抬著「原床泡澡」設備，合力以鐵架及帆布搭建「澡盆」，讓阿公在自已的床上泡澡，加上隊員用心按摩，讓阿公肢體逐漸柔軟，臉上也露出笑容。
隊員瑞櫻表示，每次來幫林阿公洗澡，看到他洗完澡舒服睡著，真的很有成就感。
創世真愛到宅隊最遠到偏鄉那瑪夏、甲仙，陳秀珠表示，去植物人家中做原床泡澡服務，隊員們各司其職完成任務，能夠服務別人是件很開心的事。偏鄉路程遙遠，就當作是一邊服務一邊遊山玩水。
但是，真愛到宅隊出勤時常缺隊員，讓陳秀珠真的很傷腦筋。隊員陳秀桂是陳秀珠的妹妹，兩人一同來創世參加到宅服務已13年，義工們稱為「泡澡姐妹花」。
陳秀桂今天也呼籲更多熱心義工加入到植物人宅服務團隊，一起來擔任到宅服務義工，讓服務不間斷。1060310
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。