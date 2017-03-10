創世真愛到宅隊 徵隊員一同去服務

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創世基金會特別研發的「原床泡澡」設備受到熱烈歡迎，並將服務植物人的團隊取名為「真愛到宅隊」，10日希望更多熱心義工加入，一同去服務。中央社記者陳朝福高雄攝 106年3月10日

創世基金會特別研發的「原床泡澡」設備受到熱烈歡迎，並將服務植物人的團隊取名為「真愛到宅隊」，今天希望更多熱心義工加入，一同去服務。

創世基金會進行植物人「雙軌服務」，提供在院安養及到植物人宅服務，幫忙原床泡澡、傷口護理、營養諮詢，並指導正確翻身擺位及關節運動技巧等。

創世鳳山院長林瑪俐表示，目前服務原高雄縣區域約104個植物人家庭，希望更多熱心義工加入到植物人宅服務團隊，為植物人提供更多照顧。

創世鳳山院真愛到宅隊隊長陳秀珠經常率隊員出勤，日前到位於鳳山區的紀正宗阿公家照顧服務，隊員一起吆喝抬著「原床泡澡」設備，合力以鐵架及帆布搭建「澡盆」，讓阿公在自已的床上泡澡，加上隊員用心按摩，讓阿公肢體逐漸柔軟，臉上也露出笑容。

隊員瑞櫻表示，每次來幫林阿公洗澡，看到他洗完澡舒服睡著，真的很有成就感。

創世真愛到宅隊最遠到偏鄉那瑪夏、甲仙，陳秀珠表示，去植物人家中做原床泡澡服務，隊員們各司其職完成任務，能夠服務別人是件很開心的事。偏鄉路程遙遠，就當作是一邊服務一邊遊山玩水。

但是，真愛到宅隊出勤時常缺隊員，讓陳秀珠真的很傷腦筋。隊員陳秀桂是陳秀珠的妹妹，兩人一同來創世參加到宅服務已13年，義工們稱為「泡澡姐妹花」。

陳秀桂今天也呼籲更多熱心義工加入到植物人宅服務團隊，一起來擔任到宅服務義工，讓服務不間斷。1060310

(中央社)