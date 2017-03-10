朴槿惠遭彈劾下台　大選可能5月初舉行

南韓憲法法院今天維持對朴槿惠的彈劾，她因牽涉大企業的貪腐醜聞而下台。韓聯社報導，南韓下1屆總統選舉很可能將於5月初舉行。

路透社報導，現年65歲的朴槿惠遭控與崔順實及1名前總統幕僚共謀，施壓大企業捐款給支持朴槿惠政策倡議的兩個基金會。崔順實和該名前總統幕僚都在受審。

朴槿惠也遭控向三星集團索賄，以換取包括在2015年支持兩家子公司合併在內的政策護航，此舉被視為支持南韓最大「財閥」的接班鞏固。

朴槿惠否認任何不法。

這起醜聞引發數以萬計民眾展開長達數週的示威浪潮，要求朴槿惠下台。但與此同時，支持者也訴求朴槿惠繼續執政。（譯者：中央社何宏儒）1060310

(中央社)