林全：曝光保防法草案非政府態度
行政院長林全今天表示，曝光的國家保防工作法草案確實有人二復辟問題，法務部又增一個草案，都遭行政院退回，不能視為行政院或法務部態度。
法務部長邱太三上午在立法院受訪時表示，保防法絕不會有侵犯人權問題；媒體詢問，是否有調查單位對特定媒體放風聲？邱太三反問，「是誰放風聲？」他不曉得媒體訊息從哪來。
媒體報導，法務部調查局草擬草案賦予保防員「臨檢權」、查訪、調閱個人文件資料等權限，包括敏感性國防工業、高科技產業與其他影響國家安全與利益產業，都被要求建立保防安全防護單位或人員遭質疑。
林全在立法院受訪表示，行政院已退回草案，「我也沒看到」，這不是正式提到行政院的完整草案，是法務部其中一個部門的草案。
他說，外界擔憂人二復辟問題在這個草案確實非常明顯，法務部內部討論就有很多爭議，法務部另增一個草案，但這兩個草案到行政院都不滿意，已退回，「各位所看到的草案不能代表法務部所有想法」，即使如此，法務部現在提出的草案還有問題，也已退回。
「人二室」是「人事室第二辦公室」簡稱。威權時代「人二室」隸屬調查局人事查核系統，調查機關考核公務人員個人思想，影響人事正規升遷。1060310
(中央社)
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