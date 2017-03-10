朴槿惠遭彈劾下台 南韓總統首例

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南韓憲法法院今天上午11時（台北時間10時）宣判朴槿惠總統彈劾案審理的最終結果，8位法官一致贊成「引用」彈劾。

憲法法院通過彈劾案，按照南韓法律應在60天之內舉行下屆總統選舉，因此，5月9日之前舉行第19屆總統大選的可能性較大。

在南韓電視台現場轉播下，憲法法院代院長李貞美今天上午從私人轎車下車走進憲法法院時，頭頂還帶著兩支忘了拿掉的粉紅色塑膠髮捲，足以顯示她對彈劾案最終宣判的緊張程度。

南韓警方已下達最高等級的「甲級緊急令」，在憲法法院和總統府青瓦台附近以及首爾鐘路區一帶部署了271個中隊、2萬1600多名警備兵力，以防範可能出現的衝突。1060310

(中央社)