南韓憲法法院：朴槿惠已遭解職

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南韓憲法法院今天維持國會因為1宗牽連廣泛的貪腐醜聞，而對總統朴槿惠的彈劾。憲法法院代院長李貞美指出，朴槿惠的行為「嚴重損害民主和法治的精神」、「已遭解職」。

法新社報導，李貞美（Lee Jung-Mi）指出，朴槿惠的行為「嚴重損害民主和法治的精神」、「朴槿惠總統已遭解職」。（譯者：中央社何宏儒）1060310

(中央社)