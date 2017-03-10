不健康飲食 美國每年40萬人死亡禍首

我要評比

研究發現，美國每年有40多萬人因不健康飲食習慣，引發心臟疾病和相關疾病而致死。

法新社報導，專家在俄勒岡州波特蘭美國心臟學會（American Heart Association）會議中表示，美國民眾攝取太多鹽、脂肪和糖，水果、蔬菜和全穀類食物則都攝取不足。

華盛頓大學健康計量評估研究中心（IHME）全球健康助理教授、首席研究作者阿夫辛（Ashkan Afshin）說：「核果、蔬菜、全穀類食物和水果等健康食物攝取量太低，加上高量攝取鹽和反式脂肪等不健康食品成分，是造成美國心血管疾病致死的主要因素。」

大多食品已漸漸不用反式脂肪，但一些人造奶油、餅乾、糖霜和其他加工食品還是能看到反式脂肪的蹤影。

阿夫辛表示：「我們的研究結果顯示，美國將近一半心血管疾病死亡人數，可以透過改善飲食撿回一命。」

這份研究匯整全國健康與營養體檢調查和聯合國糧農組織等1990年代各類來源的數據。（譯者：中央社陳昱婷）1060310

(中央社)