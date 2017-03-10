照護中心4死 桃園市：稽查紀錄不佳

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桃園市私立愛心長期照護中心安養中心清晨傳出火災，4人命喪火窟。桃園市社會局及消防局說，安養中心曾被查出室內消防栓水源容量不足、夜間無護理人員值班等缺失，紀錄不佳。

桃園市政府消防局長胡英達今天表示，有4名民眾送醫前已經沒有呼吸生命跡象，另外獲救13人中，包括4男9女，分別送往國軍804醫院、天晟醫院、壢新醫院、衛生福利部立桃園醫院及怡仁醫院急救。

消防局表示，曾在最近一年中，針對中心進行6次查核紀錄，也發現有多項不合格，包括室內消防栓水源容量不足等項目，但檢修後陸續合格。

桃園市政府社會局長古梓龍表示，照護中心在民國103年6月12日立案，登記範圍僅有1樓，核定床數為22床（含插管11床），經初步調查，但是最近一次稽查的收容人數為37人（1樓21人、2樓16人），違規使用相當明確，而從搶救人數判斷，長照中心有明顯超收情形。

古梓龍說，105年8月31日社會局夜間稽查，收容19人，缺失為現場無護理人員值班；今年2月21日聯合稽查，也發現同樣缺失 。

中心在稽查時，也發現缺少1名護理人力，現場僅見兩名本國籍照顧服務員排班， 另外也缺少4名本國籍照顧服務員，社會局並要求在3月25日前限期改善。

社會局表示，中心立案範圍為1樓，2樓屬於「非立案範圍」收容區域，社會局將依據老人福利法從重裁罰續處。1060310

(中央社)