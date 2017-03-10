4死悲劇長照中心 夜間稽查竟無人

我要評比

消防局人員展開火場調查。（楊明峰攝）

桃園市私立愛心長期照顧中心凌晨大火釀4死13傷悲劇，社會局曾於去年8月31日突襲夜間稽查，發現現場收容19人，但卻完全沒有護理人員值班，等同不管19名長者的生死。

根據社會局立案資料，中心可收容人數22人，其中11床為插管者，但現場調查竟收容37人，1樓合法收容部分為21人、2樓違法未立案部分竟達16人，明顯超收。

社會局表示，2月21日聯合稽查時，依規定白天8老人要設1看護，但現場20名老人僅有2位本國籍看護，缺少1位，若以交替輪班制看，足足缺少4位，食物檢體也被發現有行政疏失，當場要求在3月25日前限期改善。

社會局表示，該中心2014年6月12日變更負責人為鍾朝林，視為新立案，預計今年進行3年1次的評鑑，沒想到竟發生大火，目前社會局安置的4名弱勢長者都無生命危險，將針對違法超收部分從重裁罰續處。

(中時)