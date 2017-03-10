安養中心大火　衛福部：未來消安加入「情境模擬」

衛福部照護司司長蔡淑鳳指，明年起，所有長照機構在消防安全稽查時，將加入失火情境模擬題。（倪浩倫攝）

桃園安養中心今晨失火、奪去4條人命，也讓外界更加重視長照機構的安全性。衛福部照護司司長蔡淑鳳表示，明年開始，包括安養、養護、護理等各長照單位，將會通通整併，並在每年的消防安全稽查時， 加入「失火情境模擬題」，讓照護人員在面臨實際狀況時，有更高的危機處理能力。

衛福部表示，過去每年，都會請各地方社會局會同消防局，進行長照機構的消防安全稽查，而中央每四年一次的長照機構評鑑，也有將消安納入評鑑重點，進行更進階的檢查；但她強調，各地方消防局每年雖會辦理數場消安演習，「但並不是每個長照機構都會參與到」，而實際評鑑時，評鑑人員有時也僅是口頭問問、眼睛看看，「例如只看看機構有無相關消防設施，口頭問問機構負責人、有沒有消安的概念等等」。

蔡淑鳳說，現行制度下，包含安養中心在內的養護機構，是由衛福部社家署管理，養護之家則為照護司的業務；「明年起，所有長照機構都將合併管理」，也代表所有機構在每年的消安稽查時，都會加入「失火情境模擬題」，更將消安納入評鑑的必要項目，透過觀察機構面對危機的處理、病患輸送狀況等，來決定評鑑是否合格，保障機構住民的人身安全。

(中時)