南投集集辦健行淨山 做環保抽大獎

我要評比

南投縣集集鎮公所明天舉辦健行淨山活動，從集集鎮武昌宮出發，一路淨山健行到鎮國寺，運動兼做環保，還有豐富抽獎品。

為鼓勵民眾出外踏青、淨山做環保，集集鎮公所與前山獅子會明天上午舉辦「環保淨山愛地球」健行，邀民眾一起擔任環保尖兵，從集集鎮武昌宮出發，一路淨山健行到鎮國寺，來回約9.6公里。

集集鎮公所今天表示，健行活動號召村里志工、民間社團、鎮民共同參與，也歡迎遊客共襄盛舉，共同健行撿拾垃圾、落葉，途中集滿3個戳章，抵達鎮國寺換取摸彩券、餐券，再返回武昌宮參加摸彩，有電視機、冰箱、腳踏車、烘碗機近50項獎品。

集集鎮長陳紀衡說，集集鎮的環境評比，常有優良成績，感謝清潔人員、社區志工維護，希望透過淨山健行，讓民眾體驗清潔人員辛勞，共同愛護環境，還能運動健身，摸彩拿獎品，歡迎踴躍參加。

陳紀衡表示，明天上午7時30分到8時在武昌宮報到，經開幕式、來賓致詞、暖身操，上午8時35分出發健行淨山，民眾可洽集集鎮公所、前山獅子會事先報名，或是當天現場報名。1060310

(中央社)