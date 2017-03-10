NBA》騎士怎麼了？爆冷再輸活塞3連敗

騎士詹姆斯完成扣籃後，還有餘力用手指向妙傳隊友。(美聯社)

衛冕軍騎士最近狀況低迷，就連「小皇帝」詹姆斯也挽救不了！詹姆斯10日雖拿29分、13籃板與10助攻的本季第8次大三元，騎士仍遭地主活塞末節打出誇張13比0，終場101比106苦吞3連敗，也是最近5戰當中第4敗。

其實騎士從下半季開打後，整體狀況就很不理想，目前從全明星周末結束後，僅拿3勝5敗的不及格戰績，除了因為「愛神」洛夫仍因左膝手術繼續缺陣，也受剛加盟的前勇士中鋒波格特，才打1場就告本季報銷的噩耗影響軍心。

所以就算10日迎回主力射手J.R.史密斯的傷癒歸隊，也改變不了騎士的敗局，史密斯先前因為右手指動刀，整整缺席31場比賽才回球隊效力，他10日打了19分鐘，僅拿3分、1籃板，看來還需更多時間調整狀態。

目前騎士雖拿42勝21敗，繼續占據東區第1位置，卻跟東區第2塞爾提克之間的勝差，僅剩2場差距，甚至東區第3的巫師，也跟騎士只有3場勝差，假如騎士再不振作，恐怕一不小心就會丟掉季後賽主場的優勢地位。

(中時電子報)