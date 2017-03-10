朴槿惠彈劾確定 薩德未來何去何從？

韓國憲法法院10日對總統朴槿惠彈劾案作出裁決，宣布國會在去年12月提出的總統彈劾議案成立，朴槿惠立即被罷免，韓國須在60天內舉行大選，選出新一屆總統。作為薩德入韓的主要推手，朴槿惠的下台是否會影響正在加速的薩德部署進程？大陸《新京報》微信帳號「外事兒」10日分析，除了代總統黃教安，其餘四位候選人對薩德的態度都趨於中立偏反對；可以預見的是，新總統上台後，韓國在部署薩德的立場應該會有所變化。

根據韓國民調機構Realmeter最新發布的民調數據，目前支持率排名前五的候選人分別是：文在寅（36.1%）、黃教安（14.2%）、安熙正（12.9%）、李在明（10.5%）和安哲秀（9.9%）。

作為當前最熱的候選人，文在寅去年12月宣布競選總統是曾表示，「在當前政治形勢下部署薩德並不合適，部署問題應推遲至下屆總統任內處理，應以外交手段推動重新考慮部署薩德。」文在寅還曾在推特上發文稱，韓國外交最優先的課題，是阻止韓中關係因薩德部署問題受到損害。

不過，文在寅此後對薩德的反對立場似乎有所軟化，暗示可能會接受薩德部署這個既定現實。

另一位候選人、現政府首腦黃教安，是此次韓國加快部署薩德的主要推手。本月初，他曾公開表示韓國應該迅速完成薩德的部署。去年7月，在星州郡居民抗議薩德部署時，黃教安曾代表朴槿惠前往安撫，不料被當地民眾扔雞蛋。

另外，安熙正也傾向於認為韓國部署薩德已成定局，該決定在現實上很難出現逆轉。但他同時表示，即使部署薩德是為了保護韓國安全，但政府對部署薩德進程提速是不正確的。

李在明和安哲秀則都強烈反對部署薩德。李在明在本月6日舉行的記者會上明確表示，如果他當選韓國總統，將宣布撤銷部署薩德。他還強調，部署薩德對中國和韓國是兩敗俱傷。

安哲秀同樣認為，政府應當對薩德部署決議過程向國民作詳細說明，還應該積極努力同中國政府進行磋商。其所在黨派國民之黨則表示，政府未經國會同意便部署薩德違反了憲法。

《新京報》稱，如今選戰即將打響，最終誰將入主青瓦台還不好說。但總體來看，除了黃教安，其餘四位候選人對薩德的態度都趨於中立偏反對；可以預見的是，新總統上台後，韓國在部署薩德的立場應該會有所變化。

(旺報)