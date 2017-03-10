張廖萬堅辭棒協理事 籲廖正井也負責

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身兼中華民國棒球協會理事的民進黨立委張廖萬堅今天宣布辭去棒協理事，他呼籲棒協理事長廖正井負責、中職會長吳志揚辭職。

中華隊參加2017世界棒球經典賽3戰全敗，許多球迷將檢討矛頭指向棒協。

張廖萬堅上午指出，20多年前投入棒球運動，在地方默默付出，自己是個球迷，後來則被推舉擔任台中市棒球委員會主任委員，協助突破各種問題。

他說，兩年前棒協推薦他當理事，本想做點事，後來才知道這只是榮譽職，很少開會。

他表示，後來經典賽協調總教練的過程，發現棒協、中職為了主導國際賽事引發的亂象，自己是棒協理事，都無法接受。

張廖萬堅說，經典賽球員的表現好，很少看到3場落後，都一直追、沒有放棄，唯一問題是投手戰力，棒協與中職要負最大責任。

他宣布辭掉棒協理事時說，榮譽職對我來說已經不榮譽，愧對球迷。

他認為，棒壇應該要好好改革，就從自己改革起，開這一槍是呼應支持棒球運動改革的球迷應該透過修法來改革。

張廖萬堅說，目前行政院版的國民體育法第38條，要求政治人物退出國際單項協會，但即使修法通過，廖正井、吳志揚都不用辭職。

他表示，中職是台灣國球最高殿堂，會長應該要德高望重，而不是捲入政治立場的政治人物，呼籲吳志揚從高道德性來辭職，也呼籲廖正井為經典賽負責。

吳志揚說，自己對中職很有貢獻，為什麼要辭職呢？1060310

(中央社)