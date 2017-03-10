回鍋政壇嗆川普 阿諾傳進軍國會

「我會回來！」是「魔鬼終結者」阿諾史瓦辛格的電影名句。美國媒體報導，共和黨傳出曾任加州州長的阿諾有意進軍國會，屆時可能上演阿諾嗆川普的好戲。

魔鬼終結者（Terminator）系列電影演員暨前加州州長阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger），前陣子由美國總統川普（Donald Trump）手中接棒主持「誰是接班人」（The Apprentice）實境秀，但收視率慘不忍睹，不但被川普猛酸，還丟了工作，很不是滋味。

不過魔鬼阿諾不是這麼容易被擊倒，「我會回來！」（I will be back）是他的電影名句，如今可能在政壇重演。

網路媒體Politico引述多名加州共和黨人士消息來源報導，共和黨圈內盛傳，阿諾若回歸政壇，以獨立人士投入2018年加州聯邦參議員選舉，屆時可能搭上川普順風車，掀起話題。

阿諾的發言人凱薛爾（Daniel Ketchell）不排除阿諾參選的可能。她表示，史瓦辛格目前專注於利用個人平台，在加州對抗反改革聲浪，他也關注華府是否言行一致，只要能達成目標，阿諾陣營對各種可能持開放態度。

阿諾近期在網路發表頗為深入的政治評論，他批評北卡羅來納州和馬里蘭州州議會，民主黨的席次遠高於其得票率的現象，問題出在「不公正選區劃分」，吸引800多萬次點閱。

共和黨籍的阿諾回歸政壇的意向明顯，他曾在2003至2011年任加州州長，如今共和黨在加州氣勢低落，選民登記數低於民主黨兩成，有共和黨人希望阿諾走川普路線，以另類形式凝聚共和黨支持者。

共和黨總統初選期間，阿諾支持落敗的俄亥俄州長凱西克（John Kasich），大選時還拒絕投票給川普，在移民、環保等議題上，均和川普政策相左。

阿諾如果參選並當選聯邦參議員，在國會可能和川普唱反調，而共和黨人的如意算盤是，透過阿諾加川普的高度話題性，推倒85歲的民主黨籍資深參議員范士丹（Dianne Feinstein）。1060310

(中央社)