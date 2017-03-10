台印聯手破詐騙集團 逮18台人36大陸人

由傅男、徐男為首的詐騙集團，在印尼雅加達設據點，鎖定大陸民眾透過電話行騙，得手超過人民幣千萬元，刑事局與印尼警方聯手破獲該集團，逮捕18名台人及36名大陸人。

刑事局日前接獲情資，傅、徐等人為首的詐騙集團，前往印尼從事詐欺犯罪，假冒檢警誘騙大陸人上當，刑事局打詐中心與印尼雅加達打詐中心首度洽談合作共識，組成專案小組，實地跟監，鎖定位在雅加達的兩處詐欺機房據點。

警方經過長期蒐證，眼見時機成熟，昨天同步攻堅，逮捕台人18人，大陸人36名，查獲大量行動電話、電腦、大陸民眾個人資料等贓證物，刑事局表示，目前人犯都還在印尼，台嫌部分預計會送回台灣。1060310

(中央社)