環保署：中南部空品達橘色提醒

環保署空氣品質監測網今天指出，中南部地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好到普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

11、12日中南部地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好到普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

根據空氣品質監測網至上午11時觀測資料，多個測站空氣品質指標（AQI）達紅害等級，包括麥寮、朴子、新營、橋頭、鳳山、大寮、屏東等；埔里、林園、美濃、潮州等達橘色提醒。

環保署提醒，在紅色警示區民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動。有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩，而有氣喘的人可能需增加使用吸入劑頻率；至於橘色提醒的區域，敏感族群要特別注意。1060310

(中央社)