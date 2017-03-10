曾蔭權行為失當入獄 提上訴尋求減刑
香港前行政長官（特首）曾蔭權因公職人員行為失當罪入獄，昨天提出上訴，尋求上訴庭推翻定罪及要求減刑。
正在赤柱監獄服刑的曾蔭權9日透過律師正式向高等法院呈交上訴通知書，尋求上訴庭推翻定罪及要求減刑。
曾蔭權現年72歲，他多年前卸任後被起訴兩項公職人員行為失當罪及一項收受利益罪。
高等法院原訟庭的陪審團2月以8比1裁定曾蔭權一項公職人員行為失當罪成立，立即入獄20個月，另一項罪名不成立。
曾蔭權的妻子曾鮑笑薇當時已表示，他們會尋求上訴。
曾蔭權被控的收受利益罪，目前仍未審訊。1060310
(中央社)
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