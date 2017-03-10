防女模案再現 北市警逮未到案性侵犯
陳姓女模遭程姓通緝犯殺害，媒體報導還有多名性侵犯未依法定期到案，台北市政府警察局刑事警察大隊加強查緝掌控，昨天已在台北市大同區逮捕一名賴姓嫌犯。
為造成類似案件再現，台北市刑大組專案小組，清查名冊，全力緝捕在逃、行蹤不明性侵加害人到案。
警方透過列管性侵加害人登記報到對象積極協尋，過濾分析發現賴姓男子為性侵犯罪出獄人口，卻未依規定定期向警察分局報到，流竄在大同區一帶。
警方分析賴姓男子行蹤，在賴姓男子常出沒地點埋伏查緝，昨天晚上8時30分順利在大同區哈密街找到人，上前逮捕。
賴姓男子向警方表示，因毒品案遭通緝，懼怕入監服刑，故居無定所四處躲藏，但無固定工作與經濟收入，只能以打零工維生，過著有一餐沒一餐的日子，生活潦困，但絕無有要性侵別人的衝動和行為，警方訊後移送台灣台北地方法院檢察署。1060310
(中央社)
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