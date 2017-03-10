政院：前體委會主委林德福接任體育署長

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

行政院、教育部今天發布教育部體育署長人事案，由前行政院體育委員會主任委員林德褔接任體育署長。林德福在體委會主委任內，曾負責雅典奧林匹克運動會代表團組軍與培訓等。

中華隊在第4屆世界棒球經典賽以3敗收場，行政院長林全上午表示，行政院將全面檢討體育署與中華民國棒球協會，包括體育署人事，行政院隨後公布上述人事案。

據行政院公布簡歷，林德福西元2002年2月到2005年5月任體委會主委，促進兩大職業棒球聯盟合併與推動「代訓球員」制度、推動超級籃球聯賽（SBL）、爭取2009年世界運動會在高雄舉辦，負責雅典奧運代表團組軍與培訓等。1060310

(中央社)