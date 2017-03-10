長照服務鏈 家總：從醫院斷起

家總理事長陳正芬（左）呼籲衛福部應盡快補強長照斷鏈問題。（洪安怡攝）

全國約有76萬失能、失智者需要長期照顧，但民眾多半不熟悉長照服務，醫院提供的資訊又相當有限。根據民間團體調查發現，有56％的出院民眾需要居家服務等長照資訊，但僅8.3％獲得醫院協助連結照管中心，顯現從出院到居家照顧的「斷鏈」問題。

原本工作穩定，年薪超過200萬元的鄭先生，因為年邁的母親重病，患了膀胱炎、胃潰瘍以及重度憂鬱症，離職照顧母親近10年，母親快出院時，有賴醫院社工安排出院後的居家護理與照顧，但鄭先生的案例，其實只是茫茫人海中的少數個案。

家庭照顧者關懷總會（家總）針對曾有家人住院經驗的337位民眾進行線上調查，受訪者「出院後最感困擾的事」，依序為傷口照護（57%）、居家服務等長照資訊（56%）、復健技巧（54%）等，但實際接受過服務的項目，以協助預約回診（40.7%）為最多，銜接後續長照服務僅8.3%。

此外，家總分析全國較具規模的22家教學醫院網站，發現僅12家醫院有公布「出院準備服務」資訊，但內容粗略，有10家醫院提供聯絡人員或電話，僅9家醫院有提到收案標準，民眾所需的「出院準備服務」資訊相當有限。

家總理事長、文大社福系教授陳正芬表示，「出院準備服務」擔負將需求民眾護送到各縣市照管中心的重責，但實際狀況卻是「長照2.0服務鏈，就從醫院斷起」。大多數醫院只做到約診、護理指導或院內資源提供，對跨出醫院以外的社會資源連結，「沒心，也沒力」

陳正芬說，健保署1500點的出院準備服務計畫實施已滿周年，是該檢視成效的時候，家總認為，衛福部應該盡快補強醫院出院準備服務與長照的鍛鍊問題，訂定明確收案標準、建立標準化作業程序與資訊平台，也呼籲民眾，出院前可主動向院方詢問是否有相關服務。

(中時)