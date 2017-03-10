台大醫王崇禮接北市研考會主委 曲兆祥免兼

外傳兼任台北市公訓處長的研考會主委曲兆祥職務將被調整，釋出研考會主委職。對此，台北市長柯文哲今天出席明倫公宅開工典禮後受訪表示，已找到台大骨科主治醫師王崇禮擔任，曲兆祥就不用兼任了。

柯文哲表示，當年前任主委陳銘薰離開後，由曲兆祥兼任主委一職，至今已經一年，最近已找到人接，曲就不用兼了，找到的人就是他以前的老長官、老同事，也是曾任台大醫院雲林分院長王崇禮教授。

(中時)