龍潭長照中心4死火警 疑停電用蠟燭釀禍

死者家屬難過掩面。（楊明峰攝）

桃園市龍潭區龍元路上的「愛心長照中心」10日上午5時許傳出火警，消防局獲報約20分鐘撲滅火勢，在2樓救出12名老人與1名外籍看護，而最接近樓梯口旁房間的4名男性長者因行動不便，逃生不及，當場被燒成焦屍。警、消初判，因停電關係，疑有人使用火燭不慎釀禍，至於詳細起火原因待警消調查釐清。

不幸罹難的為77歲葉步強、87歲魏炳才、89歲邱秀城和47歲奚少璋，其餘13人被分送國軍桃園總醫院、楊梅天成、中壢天晟、怡仁、衛福部立桃園醫院、壢新醫院等觀察。

10日零時停電，預計到早上6時復電，不過發現4時55分提早復電，不久就發現該長照中心發生火警。警消發現，起火房間有蠟燭燃燒痕跡，懷疑有人因為停電關係，將蠟燭置於床位旁釀災。

消防局表示，去年9月針對該中心進行安檢，發現消防栓水源容量不足，開出限期改善通知單，當年10月複查合格。而今年2月21日消防局配合社會局聯合稽查，登記場所消防安檢等，皆符合相關規定。

而該中心於2014年年6月12日立案，僅有1樓範圍登記、核定床數為22床，而該中心卻在2樓增加收容空間，目前收容人數為1樓21人、2樓16人，共計收容37人，明顯違法超收。而現場人員說，過去實施安檢時，業者曾將2樓封鎖，辯稱2樓並未經營，以規避稽查。

而該中心掛名負責人為龍潭里長鍾朝麟，該大樓改身為平房市場，鄰居回憶，40年前市場大火後才進行改建，當時未有人傷亡，之後才改建為複合式市場、美食街，目前1、2樓為長照中心，3、4樓為民宅出租套房。

死者葉步強的兒子說，9日才去探望父親，問候會不會冷？有無吃飯？一早接到電話通知，難以置信父親葬身火窟。而父親在該中心住2年多，環境衛生、人員照護都很好，也覺得中心人員很負責。

(中時)