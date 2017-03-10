孔劉大紅有來頭 他是孔子後代！
韓國男星孔劉近來靠著《屍速列車》、《鬼怪》等作品大紅，接下來他更將來台灣與香港開見面會，粉絲得知歐爸將來台都興奮不已！不過不說不知道，孔劉其實是孔子後代，更和女星孔孝真頗有淵源。
孔劉本名孔地哲，先前不少翻譯會將其喊翻成「孔侑」，但隨著他人氣越來越旺後，許多人都瞭解到「孔劉」二字用的是父母的姓氏，因此包含電影公司也都替他正名。
不過其實孔劉來頭不小，因為他的祖先是曲阜孔氏，他則是孔子的第79代世孫，至於孔孝真則是第81代世孫，兩人同是孔子後代，淵源頗深。
(中時電子報)
關鍵字：孔劉
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