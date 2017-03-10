市占龍頭濾水器 傳黑心假貨充斥

台北市議員王威中手持的濾心就是假貨和真貨區別的關鍵。（王超群攝）

國內市占率龍頭的濾水器廠商愛惠浦，驚傳有黑心仿冒商品充斥市面，估計至少萬台以上，其中商用和家用可能影響的飲用人口，不計其數，昨台北市議員王威中踢爆市面上假貨不但不能濾淨飲用水，反而流出黑油臭水，甚至可檢出重金屬鎘，他要求相關單位應嚴格查察必要時啟動專案檢查，以維消費者安全。

許多民眾相當重視自己「喝進什麼」，會為飲水機、流理台加裝濾水器。但台北市議員王威中日前接獲民眾陳情，在網購平台上連續購買兩支標榜Everpure「平行輸入、水貨」的便宜濾水器，售價不到原廠正品的一半。想不到剛拆封就流出黑色油漬，使用後水越濾越臭。王威中查訪後發現，網購平台上充斥大量這類低於市價甚多，恐已大量販售至家庭和店面，危害國人健康。王威中更擲出，根據現行法令規定，政府對濾水設備的檢驗要求並不完整，若不補強這個大漏洞，食安根本是打假球。

王威中拿出網購平台截圖，知名濾水品牌3M、愛惠浦、BRITA都能找到比官網原價便宜的購買連結。王威中找到進一步向原廠代理商愛惠浦官方求證，但愛惠浦副董事長鄭輝耀直言，平台上有許多商品並非經他們官方授權，因此這些商品若非直接由國外買回來賺差價的「水貨」，就是仿冒品。這不僅是侵害官方公司權利，使用仿冒品更可能對民眾安全造成威脅。

(中時)