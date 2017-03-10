印地安泉網賽 詹皓晴班達蓮柯苦戰險勝

印地安泉網賽，詹皓晴和班達蓮柯的女雙組合今天苦戰將近兩小時，終於在首輪擊敗席格門和絲薇托莉娜，詹皓晴也繼詹詠然後，晉級次輪。

詹皓晴與烏克蘭籍的班達蓮柯（Kateryna Bondarenko）搭檔，今天以5比7、7比6（7比5）、10比4，歷經1小時56分鐘的苦戰，終於擊敗德國選手席格門（Laura Siegemund）和烏克蘭的絲薇托莉娜（Elina Svitolina）。

詹詠然和瑞士名將辛吉絲（Martina Hingis）在女雙名列第6種子，昨天先一步晉級第2輪。1060310

(中央社)