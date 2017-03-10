溫煦早春天氣告終 紐約明起低溫降雪
過去1週，紐約市度過溫暖早春天氣，不過這種攝氏15度好天氣今天結束。根據氣象報告，大紐約明天將有暴風雪，未來10天也會再回到白雪紛飛、零度以下冷冽的冬季氣候。
紐約中央公園過去幾天測得的溫度約攝氏15度（華氏59度）的溫煦天氣，讓紐約客錯覺春天已到。但隨著這波來自加拿大、阿拉斯加寒流來襲，暖和天氣將成為遙遠記憶，冬季寒風再度侵襲美東，還可能帶來創紀錄的凍冽低溫和一波波降雪。
氣象報告指出，這波寒流明天將帶給紐約市5大行政區1到3英寸積雪，市郊諸如長島地區則有3至6寸積雪。大雪讓因暖和天氣冒出新芽的植物、花苞、樹木等可能遭受寒凍夭折。
氣象預報網站Accuweather.com已對明天降雪提出暴風雪警告，快則美東時間10日清晨開始降雪，一直持續約10小時。
紐約市過去1週溫度，從攝氏零下3度，持續陡升到15、16度，路上不少行人春裝出爐，如今又將下探至零下低溫，真是一週數變，有如三溫暖！1060310
(中央社)
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