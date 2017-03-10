德商賣T恤印吃中國人 陸要求下架道歉

針對德國服裝訂製網站Spreadshirt販售印有「吃一個中國人」字樣的T恤，中國大陸駐德國使館9日表示，已向德方表達強烈不滿，要求相關公司立即將T恤下架，向陸方解釋並道歉。

Spreadshirt網站除販售印「Save A Dog, Eat A Chinese」（救一條狗，吃一個中國人）的T恤，網站上還有另一款涉嫌歧視中國人的T恤，上面印著「Save A Shark, Eat A Chinese」（救一條鯊魚，吃一個中國人）。

中國大陸駐德國大使館發言人9日在官網發表聲明說，使館經商處已與涉事公司、德國經濟部交涉，表達強烈不滿，並要求涉事公司立即將爭議T恤下架，向陸方做出解釋和道歉。

聲明表示，陸方再次要求涉事公司停賣爭議T恤，「立即停止縱容辱華行為」，並要求德國監管部門確實加強管束公司和網站經營行為，以免傷害兩國人民之間的感情。

中國大陸環球時報報導，Spreadshirt一名發言人表示，這些T恤是設計師的作品，並不代表公司立場；公司會檢查T恤上的文字，如果有種族主義等問題，就會撤下。

這名發言人認為，「救一條狗，吃一個中國人」只是一種幽默，沒有種族主義色彩。這句話與德國等西方媒體炒作「中國人吃狗肉」應該沒關係。讓設計師發表這款T恤，符合言論自由。1060310

(中央社)