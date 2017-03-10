瓜地馬拉僑匯流入日漸成長

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根據瓜地馬拉銀行（Banguat）統計，去年瓜國收到的海外僑匯總額達到72億7300萬美元，是中美洲各國中成長最大的國家。

Banguat預估，除非美國政府採取若干措施阻止非法移民的流入，瓜地馬拉的僑匯收入不會有大幅度的減少。

Banguat在報告中指出，據統計，瓜地馬拉總計約有620萬人受惠於僑匯收入。

Banguat的統計顯示，瓜地馬拉收到的僑匯97.1%來自美國，其次是加拿大（0.8%）和墨西哥的0.7%。

瓜銀專家佛羅雷斯（Victor Flores）指出，僑匯占瓜地馬拉國內生產毛額的12%，最近7年來，由於美國就業市場穩定，使得瓜國收到的僑匯金額年有增加。1060310

(中央社)