易思安：川普對台軍售應與日韓同等級

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美國學者易思安指出，川普政府必須提供台灣與日韓同等級的裝備，包括匿蹤戰機、空防系統與驅逐艦。此外，華府應解除美國國防業者參與台灣潛艦國造計畫的限制。

華府智庫「2049計畫協會」（Project 2049 Institute）研究員易思安（Ian Easton），7日在官方部落格發表「台灣的反侵略戰略：由防衛到戰時提升戰力」專文，就台海形勢與美中台三邊關係變化下的台灣防衛提出建議。

大陸媒體報導，隨著台灣民主發展，中國國家主席習近平對台灣漸失耐性，有可能在2020年後下令侵台，時間可能會在2021年7月中國共產黨建黨百年的時刻。

易思安指出，這只是一種說法。事實上，中方不會採取激進與高風險的手段，但習近平與軍方會挑動並升高台海的「戰爭神經」，以錯誤資訊和各種伎倆抽乾華府防衛台灣的信心，並發起破壞行動，損害台灣防衛的自信和決心。

易思安參與主筆，華府戰略智庫蘭德公司 （RAND Corporation）近期發表的報告建議，台灣可建立自願役精銳部隊，提升電子戰、空戰與海戰能力，美台軍方聯合演訓及共同人道任務，是提升台灣戰力的新機會。

報告也建議，美台軍方應成立聯合工作小組，五角大廈方面由助理國防部長出面。台灣部隊在新軍事教育與美方技術訓練下，將獲益良多。

易思安指出，無庸置疑，台灣必須有效操作美國裝備才能發揮戰力，定期軍售是必要的。小布希與歐巴馬政府過去拒絕對台出售精銳裝備，川普政府必須提供台灣與日本、南韓同等級裝備，包括匿蹤戰機、空防系統與驅逐艦。

此外，華府應解除美國國防業者參與台灣潛艦國造計畫的限制。這些做法會大幅提升道德影響力，對台灣的自願役召募和留住人才產生實質作用，並對中方釋出強烈訊息。1060310

(中央社)