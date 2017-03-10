中國人民銀行：加強監督動機不純的第三方支付機構
面對第三方支付產業的監管問題，人行行長周小川指出，科技發展對支付產業產生巨大變動，他強調，網路科技和數位貨幣會產生使人們想不到的影響，故要鼓勵發展、也要規範使其健康發展。他特別指出，也有支付機構想用客戶資金賺利差、挪用等動機不存行為，人行會特別監督此行為。
中國人民銀行副行長范一飛稱，目前創新產品越來越豐富，引起一些問題和風險，如市場參與者眾多造成供大於求，以及機構內部風控薄弱造成對消費者保護不夠，故有消費者個資流失、資金遭挪用等情況。他稱，人行近年推行帳戶分類制度、支付機構分類評級，加強監管機構資格、行為等，下一步將繼續秉持監管理念，目前對支付產業監管制度已架構，將持續施行。
(工商)
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