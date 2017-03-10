NBA》馬刺想拿10連勝？韋少摘大三元否決
韋斯布魯克這樣還拿不到本季年度MVP頭銜，真的有點扯了吧！韋少10日拿下23分、13助攻與13籃板的本季第31次大三元，帶領雷霆102比92力拔馬刺，除了中止雷霆最近難堪的4連敗，也讓馬刺9連勝宣告中斷。
繼續用大三元寫紀錄的韋斯布魯克，31次大三元追平張伯倫在1967-68年創下單季第2多大三元紀錄，目前單季拿下最多大三元紀錄保持人是「大O」羅賓生在1961-62年球季的41次，同時這也是韋少首次面對馬刺摘大三元。
如此一來，韋斯布魯克本季僅剩面對公牛、黃蜂兩隊沒拿大三元，雷霆隊友10日也在他帶動下，歐拉迪波拿下全隊次高20分，坎特14分、10籃板，亞當斯與麥克戴摩各有11分，在雷霆首次先發上場的泰吉布生7分。
馬刺一哥里歐納德雖拿全隊最高19分，卻在末節因為頭部被打提前退場治療，保羅蓋索替補貢獻18分、7籃板，艾卓吉17分，不過馬刺此役並未拿出全部實力應戰，除了吉諾比利輪休，帕克也因背傷缺陣。
(中時電子報)
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