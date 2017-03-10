陸生違《國家安全法》 遭羈押禁見

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台北地檢署昨深夜以違反《國家安全法》聲請羈押一名來台就學的大陸籍男子周泓旭，檢調懷疑，周男在台做情蒐等工作。

此前，北檢曾偵辦過解放軍上尉鎮小江以經商名義來台，透過其他退役軍官吸收多名我國現、退役軍官，藉此取得國安、軍事等機密，被依違反《國安法》遭判4年定讞。

(旺報)