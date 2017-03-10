車內把風卻睡著 警輕鬆攻破黑粒仔賭場

市警局督察室聯手鼓山分局10日拂曉出擊，一舉逮獲21名賭客在玩天九牌。(劉宥廷翻攝)

警將36歲賭場主持朱男、把風2人依賭博罪送辦，賭客21人依社維法裁罰。(劉宥廷翻攝)

高市1棟透天厝深夜時分常有不少人進出，警研判流動賭場藏身其中，市警局督察室聯手鼓山分局10日拂曉出擊，沒想到，把風竟在車上睡著，讓警順利衝入屋內，一舉逮獲21名賭客在玩天九牌，當場查扣14萬元賭資；警將36歲賭場主持朱男、把風2人依賭博罪送辦，賭客依社維法裁罰。

督察室日前獲報天九牌職業賭場，藏身農16周邊高級透天厝，利用高級住宅區為掩護，躲避警方查緝，隨即調派靖紀小組探查佈線；靖紀追查鎖定賭場位於大順路上5樓透天厝，開賭時間從凌晨1時拚輸贏到清晨6時才散場。

靖紀小組蒐證發現，賭場為掩人耳目，賭客須將車子停在周邊的公有停車場或路邊停車格，再統一雇用專車接送賭客進出，另也在賭場門口附近派人坐在車內把風，監看外頭情況；透天厝2樓則加裝3道鐵門，自認嚴密防衛。

靖紀小組今凌晨3時30分持搜索票，率同保大特勤、當地警方突襲，警方欲先控制車上把風人員，想不到，他們竟在車上呼呼大睡，警不費吹灰之力衝進賭場，喝令「全都不准動」；朱男供稱，原以為藏身高級住宅，較不引起警注意，才會以每月4萬元承租透天厝，不料，還沒大撈一筆就栽進警手裡。

警方調查指出，賭客年齡約30至50歲，平常也都是名車代步，現場查扣賭資14萬元、抽頭17000元、天九牌3副、骰子1盒、無線電對講機、監視器主機、鏡頭及點鈔機等；因流動賭場會狡兔三窟，3月初開張至今，僅在該透天厝開賭2次就攻破，展現警抓賭決心。

(中時)