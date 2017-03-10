不輸「小奇雞」！「綠絲冠僧帽鳥」寶寶萌樣量體重

保育員仔細的測量綠絲冠僧帽鳥雛鳥的體重。（台北市立動物園提供）

今（2017年）是雞年，年頭各地都能看到喜洋洋的「雞」，話說今年台北燈會的「小奇雞」就以「卡哇伊」的造型奪得許多人喜愛！而近來台北市立動物園首次人工孵化綠絲冠僧帽鳥，目前雛鳥黑色毛茸茸的萌樣量體重，雖然目前寶寶很難和有著華麗綠色羽衣的親鳥產生聯想，在多位保育員輪番接力，不分日夜的細心照顧下，期待小寶寶能夠順利長大茁壯。

台北燈節小奇雞點燈。（取自台北旅遊網-2017臺北燈節）

動物園裡目前照養4隻（1公3母）綠絲冠僧帽鳥，這次配對成功的親鳥，爸媽分別是17歲的「飛斯」（公）及「娜米」（母），綠絲冠僧帽鳥的繁殖季節，會因地區性有些微的差異，據保育員觀察，「飛斯」和「娜米」是在今年1月初開始有築巢的行為，2月6日發現產蛋，於2月15日時移出進行人工孵化，希望「飛斯」和「娜米」能夠再接再勵，繼續交配生產下一窩蛋。

動物園首次人工孵化綠絲冠僧帽鳥。（台北市立動物園提供）

綠絲冠僧帽鳥的蛋孵化期約20-23天左右，保育員從巢箱將蛋移出後，在光照之下觀察蛋內血絲的發育狀況，判斷雛鳥的發育期，以回推產蛋的時間。雛鳥是在2月27日完全破殼，並由保育員進行人工育雛，這也是動物園第一次接手綠絲冠僧帽鳥親鳥的工作。

雛鳥的主要食物內容為F16鳥飼料,Mazuri低鐵鳥飼料，每餐輪流搭配蘋果、香蕉、木瓜及微量B群、酵母粉、鈣粉等營養補給品。初期雛鳥每小時要餵食一次，保育員必須將材料隔水加熱打成醬狀餵給雛鳥，隨著雛鳥逐漸長大，餵食的時間拉長至1.5小時，直到現在已經可以2小時餵食顆粒較大的食糧。

綠絲冠僧帽鳥漂亮的外型加上親人的個性，儼然已經成為攝影愛好者的最佳選擇。（台北市立動物園提供）

綠絲冠僧帽鳥漂亮的外型加上親人的個性，儼然已經成為攝影愛好者的最佳選擇。期盼這位新成員能夠平安健康的長大，早日回歸生態鳥園這個大家庭，讓所有愛鳥的粉絲能夠近距離的觀察牠們。

初期保育員必須將材料隔水加熱打成醬狀餵給雛鳥（左）、保育員在光照之下觀察蛋內血絲的發育狀況，判斷雛鳥的發育期，以回推產蛋的時間（右）。（台北市立動物園提供）

動物園也再次呼籲大家，到鳥園參觀時請記得保持安靜、用雙眼觀察；不要餵食，更不要用手觸摸或追趕鳥類唷！讓可愛的鳥寶寶都能健康長大！

(中時電子報)