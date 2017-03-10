為川普政策鋪路？ 環保部長稱暖化主因非二氧化碳

環保局長普魯特9日在休士頓出席活動。(圖/美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)的上任是不少環保人士的惡夢，而他也指派了溫室氣體反對論者普魯特（Scott Pruitt）為環保局長。而普魯特也在週四接受電視台訪問時，再次語出驚人，表示全球氣候變遷的原因和人類活動的關係很難判定，因此他並不同意「二氧化碳是暖化的主因」這項說法，此話也讓外界更加擔心未來政府對二氧化碳排放的政策將改變，也認為這是在為川普的產業復甦政策鋪路。

據《CNBC》報導，普魯特在9日接受該電視台採訪時表示：「我覺得很難去精準測量人類活動對全球暖化的關係，溫室氣體對氣候影響的程度也有很大的歧見，所以我不同意二氧化碳是造成全球暖化的主因」。他也說，目前還需要進一步的研究來確定碳排放對全球暖化的影響程度。

而美國航太總署(NASA)及美國海洋暨大氣總署(NOAA)等政府機構的研究結果，和普魯特的說法大不相同，這些機構在1月時曾發表報告指出，2016年是地球最暖的一年，地表平均溫度自從19世紀末以來已經上升了攝氏2度，而他們也將原因歸咎於「主要是因為二氧化碳和人類排放的氣體增加所導致」。

川普和普魯特。(圖/美聯社)

環保局長普魯特任州檢察總長時，曾帶領公營事業對抗他如今所領導的環保局，也曾阻擋歐巴馬的減碳法規，這些都讓他對氣候變化的懷疑、反對溫室氣體論的態度眾所周知。不過他曾在1月的部長聽證會上，承認了人類對氣候變遷的影響事實，不過影響的程度還有待討論。而如今他以環保局長身分，再次提出了對溫室氣體論的質疑，讓不少人認為這是在為川普接下來的政策鋪路。

川普在環保政策上一直和歐巴馬政府背道而馳，他曾在競選其間指責全球暖化是「中國的陰謀論」，只是用來降低美國製造業的競爭力，這也讓不少人擔心，他上任後將會推翻於2016年歐巴馬政府簽署的全球氣候公約《巴黎協定》。另外，川普「產業全面復甦」的競選支票若要兌現，恐怕就要實行利於製造業、煤礦業、石油業的環境政策，而將放寛過去的環保標準。

(中時電子報)