隱瞞美籍身份 菲外長雅賽遭國會「免職」
菲律賓參議院昨日以原外交部長雅賽（Perfecto Yasay, Jr.）隱瞞美國籍身份為由，取消其外長的提名資格，也等同於將其「免職」。對此親信遭免職，菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）並未多做說明，但隨即任命外交部政務次長馬納洛（Enrique Manalo）為代理部長。前外長雅賽近期被國會指控其仍持有美國國籍，捲入政治風暴當中，而其過去對大陸的強硬態度，也被外界質疑是本次去職的原因之一。
據菲律賓馬尼拉時報（The Manila Times）報導，現任總統杜特蒂的親信、前外長雅賽因涉嫌在參議院聽證會上隱瞞其美國國籍的身份，遭到菲國國會否決其提名案而遭解職。對於這項指控，雅賽大喊不公，他過去確曾擁有美國國籍，但在被提名外長前已經放棄，並非國會所說的刻意隱瞞。面對自己的親信捲入政治風暴，杜特蒂並未有更多說明，但隨即透過任命現任外交部政務次長馬納洛為代理部長，職掌菲國外交事務與擔任東盟（ASEAN）輪值主席職責。
雅賽在外交部長任內，對於大陸的外交立場強硬，多次對於南海議題表達看法，並視中國為南海最大的威脅，曾一度引發中菲兩國關係緊張，更讓陸商務部長取消訪問行程。臨危受命代理的馬納洛，現年64歲，服役菲國外交已達40年之久，過去曾擔任菲律賓駐英、歐盟和聯合國大使職務，是名資歷豐富的外交官。他的首要任務之一，就是今年11月的東盟高峰會，屆時將迎來川普（Donald Trump）、安倍晉三（Shinzo Abe）、李克強等大國領袖蒞臨，身為輪值主席國的菲律賓將如何商議和修補各方關係，將成為外界關注焦點。
(中時電子報)
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