憲法法院：朴槿惠隱閨蜜干政傷民主精神

我要評比

南韓憲法法院今天將總統朴槿惠「解職」。憲法法院代院長李貞美宣讀判決書指出，朴槿惠完全隱瞞親信崔順實干政，在相關作為的懷疑浮現時予以否認，甚至對提出懷疑者加以批評。

法新社報導，憲法法院法官的這項無異議決定，將長達數月的政治動盪推入高潮，須在60天內舉行的總統大選也正式啟動。

李貞美（Lee Jung-Mi）指出，朴槿惠所為「嚴重損害民主與法治的精神」、「朴槿惠總統已遭解職」。

這也意味南韓首位女總統朴槿惠，成為首位遭彈劾下台的民選總統。她不得不離開青瓦台，並失去不被起訴的豁免權。

電視直播歷時不到20分鐘的憲法法院宣判過程，支持與反對朴槿惠陣營無不仔細聆判。

朴槿惠遭查違法允許閨蜜崔川實干政，並違反規範公職人員活動的法規。

李貞美說：「總統須本於憲法和法律行使權力，其工作細節須透明，讓人民可據以評估。」

「但朴槿惠完全隱瞞崔順實干政，在對相關作為的懷疑浮現時又加以否認，甚至對提出懷疑者加以批評。」（譯者：中央社何宏儒）1060310

(中央社)