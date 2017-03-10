共享租衣在大陸被看好 大筆資金湧入
按月繳費就能無限次租衣的「共享租衣」在中國大陸被看好，上海「女神派」與成都「多啦衣夢」共享租衣業者今年分別取得1800萬美元（新台幣約5.6億元）、1200萬美元融資。
界面新聞報導，共享租衣2015年底興起，現在最熱門的創業計畫包括衣二三、女神派、美麗租等。它們的營運模式基本類似，都是以禮服租賃和包月的日常服裝租賃為主，目標客戶是都會白領女性。
報導說，禮服租賃價格以天為單位計算，單價在人民幣幾百元到上千元不等。至於日常服裝租賃，這幾家的定價都是每月收取人民幣399元，會員能享受每次3件、每月不限次數的租衣服務。
由於共享租衣業者都是鎖定一線城市，用於出租的服裝品牌也都偏中高檔。以女神派為例，出租的衣服不乏DKNY、范倫鐵諾（Valentino）等名牌服飾。這也意味著，業者在庫存上需要投入大量租金。
報導指出，若以單件服裝500元計算，會員每次選3件衣服就要占用至少1500元。用戶數量越多，使用平台的資金就會越多，平台在清洗及物流上的壓力越大，一度讓外界對共享租衣能否獲利產生質疑。
不過根據大陸新媒體「36氪」報導，現在女神派已經實現損益平衡，未來衣二三、多啦衣夢等依靠日漸成熟的庫存管理、物流管理等手段也會逐漸獲取更多的現金流。1060310
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。