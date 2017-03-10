共享租衣在大陸被看好 大筆資金湧入

按月繳費就能無限次租衣的「共享租衣」在中國大陸被看好，上海「女神派」與成都「多啦衣夢」共享租衣業者今年分別取得1800萬美元（新台幣約5.6億元）、1200萬美元融資。

界面新聞報導，共享租衣2015年底興起，現在最熱門的創業計畫包括衣二三、女神派、美麗租等。它們的營運模式基本類似，都是以禮服租賃和包月的日常服裝租賃為主，目標客戶是都會白領女性。

報導說，禮服租賃價格以天為單位計算，單價在人民幣幾百元到上千元不等。至於日常服裝租賃，這幾家的定價都是每月收取人民幣399元，會員能享受每次3件、每月不限次數的租衣服務。

由於共享租衣業者都是鎖定一線城市，用於出租的服裝品牌也都偏中高檔。以女神派為例，出租的衣服不乏DKNY、范倫鐵諾（Valentino）等名牌服飾。這也意味著，業者在庫存上需要投入大量租金。

報導指出，若以單件服裝500元計算，會員每次選3件衣服就要占用至少1500元。用戶數量越多，使用平台的資金就會越多，平台在清洗及物流上的壓力越大，一度讓外界對共享租衣能否獲利產生質疑。

不過根據大陸新媒體「36氪」報導，現在女神派已經實現損益平衡，未來衣二三、多啦衣夢等依靠日漸成熟的庫存管理、物流管理等手段也會逐漸獲取更多的現金流。1060310

(中央社)