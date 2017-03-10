林俊憲將提案 體育單項協會盼去政治化
民主進步黨籍立法委員林俊憲今天表示，將提國民體育法部分條文修正草案，要求體育單項協會財務公開，並禁民意代表、政務官在職、卸任3年內任理、監事及有給職務。
中華隊參加第4屆世界棒球經典賽（WBC）3戰全敗，許多球迷將檢討矛頭指向中華民國棒球協會。
林俊憲上午在立法院舉行記者會表示，棒協在上一屆WBC已爭議嚴重，這次變本加厲到有球團拒絕受徵召，要求教育部體育署拿回主管機關主導權，呼籲棒協理事長廖正井辭職。
他說，將提修法草案，另立專章管理體育單項協會，除財務公開，也會在草案中設置單項協會的民代、政務官旋轉門條款，禁止在職及卸職後3年內任理、監事及其他有給職務。
林俊憲表示，民代參與單項運動不是壞事，可協調公部門與資源爭取統合工作，但應在地方推廣、扎根，如果搶全國性單一運動協會就不好，乾脆直接用法律規定。
與會的體育署副署長林哲宏說，感謝中華隊選手、教練團與工作人員努力，體育署表達最高敬意與肯定。
他說，會虛心接受各界意見，不管棒協、中華職業棒球大聯盟或體育署，一定要深切檢討、面對未來。
林哲宏說，目前行政院版草案已有單項協會財務透明化、現職民代、政務人員不得任理、監事等，這會期希望納入優先法案審查。
媒體問到，有沒有可能成立新棒協？林哲宏表示，國際棒壘球總會對各國都有單一窗口，過去棒協是窗口，日本為辦經典賽，由職棒與棒協合組公司處理，目前棒協同意、中職也在詳細評估這個方法。1060310
(中央社)
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