桃園安養中心火災 衛福部：疑違法超收

桃園愛心長期照護中心今晨發生火警，起火點在2樓，造成4人死亡。衛福部表示，該照護中心僅1樓立案，但這次事件2樓竟也有老人受困，疑違法超收，正在進一步追查。

衛生福利部社會及家庭署署長簡慧娟今天受訪時表示，根據資料顯示，桃園市私立愛心長期照護中心民國103年立案，隔年因負責人變更、重新立案，核定床位數為22床，目前收容共21人。

簡慧娟說，該照護中心雖為合法立案，但其照護中心立案的樓層僅在1樓，2樓卻也傳出有老人家受困，很可能是違法經營，目前正在追查負責人是否為同一人，如違規情況屬實將開罰新台幣6萬到30萬元。1060310

(中央社)