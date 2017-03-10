W飯店毒趴命案首開庭 土豪哥不認罪
W飯店郭姓小模毒趴命案，台北地方法院今(10)日上午首度開庭審理，「土豪哥」朱家龍不認罪，否認提供毒品及轉讓偽禁藥造成郭姓小模致死；但同案被告蔡逸學則明確指述就是朱家龍提供毒品供大夥開毒趴。死者郭姓小模父親委任律師吳孟良說，家屬將提出附帶民事求償。
北院上午開庭，傳訊案發後丟棄郭姓小模手機、涉及滅證罪的陳秉澤、朱的友人蔡逸學等2人，提訊在押的朱家龍、藥頭江哲偉、張子奕、洪聖晏4人。
庭訊中，6位起訴被告僅陳秉澤認罪，上周五勒戒期滿經法官訊問後收押的朱家龍，還是否認檢察官起訴犯罪事實，辯稱未轉讓偽禁藥及涉及轉讓偽禁藥致死，違反藥事法。但蔡逸學打臉土豪哥，他說，確實去參加朱家龍舉辦的「毒品趴」，W飯店房間內的毒品是土豪哥提供。
土豪哥庭審中並未有太多辯解，都委由律師答辯。他的律師說，朱家龍沒有轉讓疑似毒品的東西，也沒有去買毒，W飯店2502號房舉行派對期間，朱曾兩次離開，其他人有無去買毒、死者有無吸毒和吸毒多少，都無去預測。去年12月7日凌晨4點多，郭姓小模發生意識不清狀況，拖到6小時後才送醫，朱家龍縱使事後有涉轉讓毒品，也和死者沒有因果關係。
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(中時)
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