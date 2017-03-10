周小川：陸不刻意追求人民幣債券是否納入某一指數

中國人民銀行行長周小川今日表示，中國不刻意追求人民幣債券是否納入某一個具體的債券指數，但是會穩步地在這個方向推進，在對外開放方面，會逐步再取得更明顯的進展。

外匯管理局局長潘功勝表示，會穩定從2個方向推動債券市場對外開放，一是境外機構到中國市場發行債券；二是推動了境外機構投資中國的債券市場。但他也稱，雖然中國債券市場開放潛力大，但還要再持續相關制度完善，會向前走，但步調會保持穩定、不著急。

(工商)