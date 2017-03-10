看經典賽心難平 張瓊姿愛女護爸「教練不欠台灣」
第4屆世界棒球經典賽，中華隊的最後一役上演了萬眾期待的「台韓大戰」，然球迷心中「好想贏韓國」的願望，昨天在9局下出現一線曙光，但最終仍以8比11吞敗，加上中華隊預賽連吞3敗出局，一併引發網友熱議，其中不乏猛烈的批評聲浪，今天凌晨，總教練郭泰源與張瓊姿的大女兒郭思瑜在臉書po出長文，忍不住維護父親，說出「我希望多一點鼓勵少一點謾罵，球員教練不欠台灣什麼，沒有人故意輸球」，吐露國球最需要的，就是台灣人民的支持。
以總教練女兒身分盯場2017經典賽，郭思瑜坦言賽後內心波瀾依舊難以平息，畢竟「我爸爸希望中華隊贏不比台灣的任何一個人少」，而球員們也都冒著會受傷的危險，拚了命的在比賽，更表示「從我有記憶開始，我的爸爸就在為台灣盡一份心力，就算他在日本當軟銀教練的時候他依舊心念著台灣。他真的很愛很愛台灣，這是沒有人可以質疑的」。
郭思瑜也透露爸爸的工作，沒有表面上看起來的那樣輕鬆，「他很認真的在為每一場比賽做努力，每一位球員都是這樣的⋯⋯不應該再遭受謾罵批評，做不好的相信他們都知道哪裡該改進，我只希望大家可以多一點正面力量好嗎？」，表示沒有任何一個人是抱持僥倖或不在乎的心態上場，且「有愧疚有難受他們都在承擔」，因此希望眾人別再罵了。
「記得那種衝動記得那雞皮疙瘩全台人民歡聲雷動的感動嗎？這是我們台灣棒球，最需要我們一心一意的支持！」，郭思瑜表示雖敗猶榮不是藉口，而是球隊真的拚了命在努力著，希望大家可以多給一些正面力量，少一些謾罵，最後跟郭泰源總教練說：「爸爸，辛苦你了，真的辛苦你了，台灣有你真好，我愛你」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。