看經典賽心難平 張瓊姿愛女護爸「教練不欠台灣」

中華隊昨輸給了韓國，總教練郭泰源的女兒郭思瑜發文，表示父親一直心念台灣，沒欠台灣什麼。(翻攝自郭思瑜臉書)

第4屆世界棒球經典賽，中華隊的最後一役上演了萬眾期待的「台韓大戰」，然球迷心中「好想贏韓國」的願望，昨天在9局下出現一線曙光，但最終仍以8比11吞敗，加上中華隊預賽連吞3敗出局，一併引發網友熱議，其中不乏猛烈的批評聲浪，今天凌晨，總教練郭泰源與張瓊姿的大女兒郭思瑜在臉書po出長文，忍不住維護父親，說出「我希望多一點鼓勵少一點謾罵，球員教練不欠台灣什麼，沒有人故意輸球」，吐露國球最需要的，就是台灣人民的支持。

世界經典棒球賽台灣連3敗，總教練郭泰源承受了巨大壓力，讓大女兒郭思瑜(左1)心疼。(中時資料照片)

以總教練女兒身分盯場2017經典賽，郭思瑜坦言賽後內心波瀾依舊難以平息，畢竟「我爸爸希望中華隊贏不比台灣的任何一個人少」，而球員們也都冒著會受傷的危險，拚了命的在比賽，更表示「從我有記憶開始，我的爸爸就在為台灣盡一份心力，就算他在日本當軟銀教練的時候他依舊心念著台灣。他真的很愛很愛台灣，這是沒有人可以質疑的」。

郭思瑜也透露爸爸的工作，沒有表面上看起來的那樣輕鬆，「他很認真的在為每一場比賽做努力，每一位球員都是這樣的⋯⋯不應該再遭受謾罵批評，做不好的相信他們都知道哪裡該改進，我只希望大家可以多一點正面力量好嗎？」，表示沒有任何一個人是抱持僥倖或不在乎的心態上場，且「有愧疚有難受他們都在承擔」，因此希望眾人別再罵了。

「記得那種衝動記得那雞皮疙瘩全台人民歡聲雷動的感動嗎？這是我們台灣棒球，最需要我們一心一意的支持！」，郭思瑜表示雖敗猶榮不是藉口，而是球隊真的拚了命在努力著，希望大家可以多給一些正面力量，少一些謾罵，最後跟郭泰源總教練說：「爸爸，辛苦你了，真的辛苦你了，台灣有你真好，我愛你」。

(中時電子報)